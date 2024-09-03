Mülakat sonuçları Danıştay sonrası

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ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI

* “Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız.

DEVASA BİR EĞİTİM SİSTEMİ

* Yaklaşık 17 milyon öğrencinin kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Açık liseler, MESEM’ler gibi yapılarda kayıtlar devam edecek. MEB bünyesinde şu anda 1 milyon 24 bin 229 öğretmenimiz var. Ayrıca 107 bin 633 idarecimiz var. Toplam 60 bin 600 resmi okulumuz var. Ayrıca 22 bin 546 özel okulumuz ve buralarda 122 bin 768 öğretmenimiz var. Yani toplamda 1 milyon 254 bin 630 öğretmen 99 bin 819 kurumda görev yapıyor.

BİZE ÖZGÜ MÜFREDAT

* Eleştiriler eski müfredatın ağır olduğu yönündeydi. Beceri temelli bu yeni modelde müfredatımız yaklaşık yüzde 35 civarında hafiflemiş olacak.

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* Bir okul yöneticimiz kayıt ücreti adıyla bir talepte bulunuyorsa illegal bir iş yapıyordur.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

* Ara sınıflardaki zam oranını belirledik ve büyük oranda uydular. Özellikle kitap fiyatlarıyla ilgili yaptığımız denetimlerde yüksek fiyat belirleyen özel okullara asgari ücretin 10 katı, 20 katı para cezası ve üçüncüsünde de kapatma yaptırımları uyguluyoruz.

* Devamsızlık ve sınıf tekrarı ile ilgili af gündemimizde yok ve olmayacak.”