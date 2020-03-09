Muktedir ne demek? Muktedir olmak nedir? Muktedir TDK kelime anlamı

Muktedir kelimesi günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır. Kelimenin kökeni Arapçadır. Muktedir kelimesinin 3 farklı anlamı bulunmaktadır.

Muktedir Ne Demektir?

3 farklı anlamlarından biri ise İslam'da geçmektedir. Arapçadan dilimize giren muktedir kelimesi iktidar sahipli, kudretli sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Muktedir kelimesi dilimizde ise bir şeyi yapma, başarmaya gücü yeten, erkli anlamlarında kullanılmaktadır. İkinci anlamı ise iktidarlı, güçlü, gücü yeter anlamında kullanılır.



Muktedir Olmak Ne Demektir?

Arapçadan dilime giren muktedir olmak kelimesi bir şeyi yapmaya gücü yeten, bir şey yapabilmek anlamlarında kullanılmaktadır. Dilimizde sıfat hali ile kullanılan muktedir olmak kelimesi gücü yettiği fiilen sabit olmak anlamına gelmektedir. Kişiler için kullanılan bu kelime bir olay karşısında yapabileceği, başarabileceği düşünülen kişiler için kullanılır. Kişilerin gücü yetebilen durumlarında kullanılan bir kelimedir.



İslam Dininde Muktedir Kelimesi Ne Demektir?

Sözlük anlamı ile muktedir olmak gücü yetmek ve ölçü ile yapmak anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu kelime dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır. İslam'da muktedir kelimesi Allah'ın isimlerinden birisidir.



Türk Dil Kurumuna Göre Muktedir Kelimesinin Anlamı Nedir?

- Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten

- Erkli