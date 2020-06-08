Mukim ne demek? Mukim nedir? Mukim TDK kelime anlamı

Arapça kökenli olan mukim kelimesi günümüzde çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. TDK bu kelimeye karşılık olarak, ‘Bir yerde, bir evde oturan ya da ikamet eden’ şeklinde anlam sunuyor.

Mukim Ne Demek?

Mukim kelimesi Türk Dil Kurumu için, ‘ikamet eden, bir evde oturan ya da bir yerde.’ biçiminde karşılık bulmaktadır. Gündelik yaşamda pek kullanılmayan bu kelime yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde karşılaşılan bir sözcüktür.

Bu anlamları ile beraber ayrıca mukim değişik ifadeler üzerinden de karşılık bulmaktadır. ‘Ayakta duran, okuyan ya da herhangi bir memlekette sürekli olarak duran kişi veya kişiler’ şeklinde de kullanılmaktadır. Özellikle vatanı olan ya da vatana sayılan bir yerde 10 ya da 15 günden fazla kalmış olan kişi için bu kelime ele alınmaktadır.

Sabit bir yeri ifade eden Mukim kelimesi ile birçok farklı yazılı kaynak üzerinde karşılaşılmaktadır. Bu kelimenin neyi ifade ettiğini öğrenerek cümleyi daha iyi şekilde anlama şansını yakalayabilirsiniz. Bu konuda günlük hayatta çok fazla değerlendirilmese bile, yazılı olarak sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. O yüzden çok fazla merak edilen ve internetten de sıkça araştırılan son dönemlerin ilgi gören sözcüklerden biri olarak öne çıkıyor.