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Mükerrer ne demek? Mükerrer nedir? Mükerrer TDK kelime anlamı

Güncelleme Tarihi:

#Mükerrer#Mükerrer Ne Demek
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Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Mükerrer kelimesinin anlamı, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Mükerrer kelimesinin anlamı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, TDK'nın açıkladığı kelime anlamını sorguluyor. Peki, Mükerrer nedir ve ne anlama gelir? İşte, Mükerrer kelimesinin anlamı hakkında detaylı bilgiler

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Mükerrer kelimesi anlamı merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Sözlük anlamı ise; tekrar eden, tekrarlanmış olan, bir biri üstüne iki veya daha fazla kez yapılmış olan olarak açıklanmaktadır.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, tekrarlanmak, yinelenmek anlamına gelmekte ve kullanılmaktadır. Tekrarlanmak gerekmediği ve isabet olmadığı sürece istenmeyen bir durum olarak nitelendirilmektedir.

Mükerrer Nedir?

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Mükerrer kelimesi tekrar olunmuş anlamında kullanılmaktadır. Bir iş ya da bir şeyin birden fazla yapılması anlamına gelmektedir. Olumsuzlukların mükerrer olması istenmemektedir. Ancak buna karşın güzel ve olumlu olan süreklilik isteyen şeylerin özellikle mükerrer olması istenmektedir. Bu nedenle de kullanıldığı cümle içerisindeki anlamı olumlu ya da olumsuz olacak şekilde değişiklik gösterebilmektedir.

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