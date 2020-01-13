Mükellef ne demek? Mükellef nedir? Mükellef TDK kelime anlamı

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Arapçadan gelen bu kelime, bir şey yapmak zorunda olan, bir şey yapmak zorunda bırakılan kişi anlamına gelir. Farklı şekillerde dört farklı anlam vardır.

İlk anlam “zorunlu kişi” ve bir şeyler yapması gereken insanlar için kullanılan terimdir.

İkinci anlam dini anlam ve "İslam dininin emirlerini yerine getirme zorunluluğu bulunan, sağlıklı ve olgun bir kişi" anlamına gelir.

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Üçüncü anlam, ise finans terimidir ve kişiler için kullanılır. Vergi mevzuatına uygun olarak vergi ödemekle yükümlü ve vergi borcu ödemek zorunda olan kişi olarak hukuk terimlerinde yer alır.

Dördüncü anlam tamamen, dikkatlice hazırlanmış, tamamen hazırlanmış şeklindedir ve bir sıfat olarak kullanılır.

Mükellef Nedir?

(Vergi Mükellefi) Kanun uyarınca vergi yaratan bir olay durumunda, bu vergiden sorumlu kişiler veya tüzel kişiler, örneğin vergilendirilebilir gelir alan kişidir. Benzer şekilde, kurumsal vergi mükellefleri gelir getiren işletmelerdir. Her zaman aynı kişi (şahsen) vergi mükellefine ve verginin kendisine ödeme yapar. Örneğin, memur maaşlarından mahsup edilen gelir vergisi mükellefi memur iken, işveren maaş vergisini memur maaşını azaltan ve ödeyen kişidir.

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Mükellef TDK Kelime Anlamı

Türkiye'de yurtdışında ikamet eden kişilerden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, Türk devleti adına çalışan kurum ve kişiler. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre; Bu Kanuni, Türkiye'deki vergi mükellefi merkezini veya iş merkezini temsil eder.

Türkiye'de 6 aydan daha az ödeme yapmayan kişilere göre, gelir vergisi kanunu Türkiye'de bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre; Bir hukuk merkezinin Türk iş merkezi dışındaki vergi mükelleflerini nasıl temsil ettiği durumlar yine mükellef kelimesi ile açıklanır.