‘Mukaddes Emanetler’ ramazana hazır

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Mukaddes Emanetler Dairesi’nin bakım ve temizliğini, Türkiye’de müzecilik alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Has Oda’nın halıları, çinileri, gümüş kandilleri, buhurdanları ve şamdanları, ahşap pencere kapakları, dolaplar ve nişlerin içlerindeki mermer alanlar titizlikle temizleniyor. Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları büyük bir hassasiyetle alınıyor. Bu uygulamalarda müzelere özel vakum ayarlı, hepa filtreli cihazlar ve at kılı fırçalar kullanılıyor. Geleneksel usullere uygun şekilde toplanan tozlar, Mukaddes Emanetler Dairesi’nin önünde bulunan toz kuyusuna dökülüyor.

300 ESER

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- Mukaddes Emanetler Dairesi’nde 2023 yılında kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirilmiş sergilenen eser sayısı 60’tan 300’e çıkarılmıştı. Hz. Osman’a atfedilen Mushaf da uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştu. Bu çalışmalar kapsamında tarihî bir açılışa imza atılmış, Hırka-i Saadet’in muhafaza edildiği Has Oda ilk defa ziyarete açılmıştı.