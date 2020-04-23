Mukabele ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan'da mukabele hangi kanalda saat kaçta?

Camilerde öğle ve ikindi namazlarının ardından yaşatılan bu gelenek, dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde uygulanacak. Kovid-19 nedeniyle bu yıl camilerde mukabele okunamayacak, ramazan boyunca her gün Diyanet TV'de mukabele ve sahur programları olacak. İşte, 2020 Ramazan mukabele programı...

SELİMİYE CAMİSİ'NDE CANLI YAYIN

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından her gün yayınlanacak.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Müftülük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayının hüzünlü bir zamana denk geldiğini söyledi.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde tedbirlere uyularak geçirileceğini belirten Üzüm, şöyle devam etti:

"Bayram sevinç günüdür. Ümit ediyoruz ki Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda bu hüznümüz önemli oranda gider. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayetiyle yeniden insanlarımız sağlıklı bir dünyaya kavuşurlar. Ramazan-ı şerif ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Perşembe günü sahur ve cuma günü akşam ilk iftarla başlayacak. İnşallah rahmete, berekete ve mağfirete vesile olacak."

DİYANET TV'DE MUKABELE YAYINLARI

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor. Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, her gün bu saatte ekranlara gelecek.

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