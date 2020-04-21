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Haber Giriş: 21.04.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? İşte 2020 mukabele saatleri

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Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? İşte 2020 mukabele saatleri
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Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu ay içerisinde Kur’an-ı Kerim’i okumak ve dinlemek isteyen Müslümanlar mukabelelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar hangi kanalda mukabelenin yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki mukabele hangi kanalda, saat kaçta?

Mukabele saatleri, Ramazan ayına az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanların heyecanı giderek artıyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda mukabeleler de yapılıyor. Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

KANAL 7'DE MUKABELE

Kanal 7'de 23 Nisan'dan itibaren saat 04:30'da mukabele programı yayınlanacak.

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