Mukabele hangi kanalda saat kaçta?

Mukabele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.

Bu gelenek, Cebrâil’in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber’e gelerek o ana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayanır. Kur’an’ın ramazan ayında nâzil olmaya başlaması, bu ayda yapılan amellerin diğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Resûl-i Ekrem’in vefatından önceki son ramazanda mukabele iki defa gerçekleşmiştir, buna “arza-i ahîre” denir.

MUKABELE HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Mukabele 2021, hafta içi her gün saat 15.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kanalı olan Diyanet TV aracılığıyla izlenebilecek. Diyanet TV televizyonunuzda yoksa aşağıdaki videoyu izleyerek kolayca ekleyebilirsiniz.

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