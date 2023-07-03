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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: İlk etapta 300 işçi alacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karabük Demir Ve Çelik Fabrikaları#KARDEMİR
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: İlk etapta 300 işçi alacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 19:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi müjdesini verdiği 600 işçi alımı sonrası Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ilk etapta 300 işçiyi Ağustos ayı itibariyle şirket bünyesine dahil edeceğini duyurdu.

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Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta 300 mavi yaka personel alınacağı açıklandı. Alımların, etap etap gerçekleşeceği süreçte yıl sonuna kadar 600 personel şirkette iş başı yapmış olacak.

Ağustos ayı itibariyle Elektrik, Makina ve Genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşecek.

Şirket bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz günü itibariyle İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacağı ve adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerektiği belirtildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karabük Demir Ve Çelik Fabrikaları#KARDEMİR

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