"Müjdeleri her an alabilirsiniz, artık terör belasından kurtulacağız"

İSTANBUL’da ‘Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli mesajlar verdi ve özetle şunları söyledi:

ŞEHİTLERİMİZİN MUHTEREM ANNELERİ

“Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman’a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yâd ediyorum. Aynı şekilde Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Ekrana Erdoğan ve annesi Tenzile Hanım’ın fotoğrafı yansıtıldı.

İNANCIMIZDA KUTSAL BİR YERE SAHİPLER

Bizim hem inancımızda hem geleneğimizde hem de tarihimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Aynı şekilde kutsal bir mücadele ve müjde. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bakın, ‘Babaların ayakları altındadır’ demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Ben anacığımın ayağının altını öperdim. O da ayağını çekerdi. ‘Anne niye çekiyorsun? Cennet kokusu var burada. Ben onu almak istiyorum. Onu koklamak istiyorum’ derdim. Bu sefer annem gülerdi.

ANNELERİN SAMİMİ DUALARIYLA

40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah’ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız.”

Tansu Çiller

DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN ANNELER GELDİ

Programda; şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, evlat nöbetindeki Diyarbakır Anneleri, koruyucu annelerin yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek başta olmak üzere farklı ülkelerden 30’u aşkın yabancı anne de yer aldı. Erdoğan’ın masasında ise Türkiye’nin 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit ve Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de bulundu.

Yasemin Akıncılar Minguzzi

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin de temeli annedir, kadındır. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın refahı, huzuru, başarıyı elde edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikati asla göz ardı etmedik. Aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde hepimizin yüreğini dağlayan vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 Sayılı Kanun’un tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz ile kadın konukevlerimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimize psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuyoruz.

DOĞUM YARDIMLARI

Aile yılı ilan ettiğimiz 2025’te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de yine 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözlerimizi hamdolsun tutuyoruz. Evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz.”