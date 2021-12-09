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Müjde geldi, kavga bitti

#Mustafa Varank#TBMM#Bütçe Görüşmeleri
Müjde geldi, kavga bitti

Bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yerini yumruklaşmaya bırakmışken, Bakan Mustafa Varank’ın üçüncü çocuğunun doğduğu haberiyle hava birden yumuşadı. Parti yöneticileri tartışmayı bırakıp Varank ailesini kutladı; bebeğe sağlık ve ‘baht açıklığı’ diledi.

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TBMM Genel Kurulu’nda dün İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmelerinde CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yalan söylüyorsun, şerefsizsin” sözleri üzerine gerginlik yaşandı. CHP’li vekiller Soylu’nun yer aldığı komisyon sıralarına doğru yürüdü. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve diğer CHP’li vekillere yumruk atınca karşılıklı arbede ve yumruklaşma yaşandı. Diğer vekillerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

Müjde geldi, kavga bitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmaya tepki gösterdi.

Meclis’te gergin hava devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşinin doğum yaptığını ve bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini öğrendi. Bu haberle Meclis’teki gergin hava bir süreliğine dağıldı. Tüm partilerin yöneticileri söz alarak üçüncü çocukları dolayısıyla Varank ailesini kutladı; bebeğe sağlık ve “baht açıklığı” diledi. Başkanvekili Bilgiç, Varank’ın, bebeği ve eşini görmesi amacıyla çalışmaya ara verdi.

Müjde geldi, kavga bitti

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HABERİ ALINCA BÖYLE KOŞTU

Bakan Mustafa Varank’ın müjdeli haber aldıktan sonra telaşla hastane yolunu tutması, Hürriyet foto muhabiri Mert Gökhan Koç’un objektifine böyle yansıdı. Bakan bebeğini görüp yeniden Meclis’e döndü.

GECE GERGİNLİK ÇIKTI

Bakan Soylu bütçe görüşmelerinde gece yaptığı konuşmada, Şırnak’ta AK Parti Cizre İlçe Başkanı’nın kardeşi Tahir Güven’in katledilmesi olayının zanlısı Mehmet Miraç Dinç’in, dün sabah yapılan operasyonla HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakalandığını açıkladı. Heyecan dozu yüksek bir konuşma yapan Soylu “Sen (Kaçmaz) hesabını vereceksin. Bu milletvekilliğin seni kurtarmayacak. Kürtler sizden nefret ediyor” dedi.

Soylu’nun konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken, HDP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Öte yandan HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” sözleri nedeniyle Genel Kurul’dan üç gün yasaklanma cezası aldı.

Müjde geldi, kavga bitti
Bütçe görüşmelerinde gece CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu’ya “Çakallık yapıyor” diyince kavga çıktı. AK Partili Alpay Özalan Özel’in üstüne yürüdü. Vekiller arasında yumruklaşma yaşandı.

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#Mustafa Varank#TBMM#Bütçe Görüşmeleri

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