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DHA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında flaş karar

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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında flaş karar
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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada karar çıktı. Gezen ve Akpınar'ın beraat ettikleri öğrenildi.

Ayrıntılar birazdan...

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl ikişer aydan, 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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