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Mühürleri çoğaltıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayazma Camii#Üsküdar
Mühürleri çoğaltıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Üsküdar’daki Ayazma Camisi’ni törenle ibadete açtı.

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Cuma namazını Ayazma Camisi’nde kılan Erdoğan, şunları söyledi: “Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih’in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul’un dört yanında inşaa ettiğimiz camilerle, ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camisi’nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.”

OSMANLI VE BAROK ESİNTİLERİ TAŞIYOR

Ayazma Camisi 26’ncı Osmanlı Padişahı 3’üncü Mustafa tarafından, annesi Mihrişah Emine Sultan ve ağabeyi Şehzade Süleyman adına Mimar Mehmet Tahir’e yaptırılarak 1760 yılında ibadete açıldı. Mimari olarak Osmanlı ve Barok esintileri taşıyan cami, kalem işçilikleri, kuş evleri ve zengin taş işçiliğiyle yapılan mermer vaaz kürsüsüyle dönemin Batı ve Doğu mimarisini bir arada barındırıyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayazma Camii#Üsküdar

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