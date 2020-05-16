MuhteÅŸem ÅŸÃ¶leni sadece onlar izledi

Van GÃ¶lÃ¼'ndeki tek balÄ±k tÃ¼rÃ¼ olan inci kefali, Ã¼reme dÃ¶nemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlÄ± sulara gÃ¶Ã§ ediyor.

Bu yolculukta eÅŸsiz bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergileyen inci kefalinin, kaÃ§ak avlanan balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hedefi haline gelmemesi iÃ§in gÃ¶l kenarÄ±ndaki yerleÅŸim birimlerinde ve tatlÄ± su aÄŸÄ±zlarÄ±nda jandarma ekipleri tarafÄ±ndan tedbir alÄ±nÄ±yor. Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n tuzlu ve sodalÄ± sularÄ±ndan Ã§Ä±karak yumurtalarÄ±nÄ± bÄ±rakmak iÃ§in nehirlere akÄ±n eden balÄ±klar, bu yolculukta Ã¶nlerine Ã§Ä±kan engelleri zÄ±playarak geÃ§iyor.

Milyonlarca balÄ±k, gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rsel bir ÅŸÃ¶len sunuyor. Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esine 10 kilometre mesafede bulunan balÄ±k bendine gÃ¶Ã§ eden ve suyun akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tersine yÃ¼zen inci kefalinin gÃ¶rsel ÅŸovu ve martÄ±larÄ±n onlarÄ± avlama Ã§abasÄ±nÄ±, bu yÄ±l Corona VirÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ± nedeniyle izleyen olmadÄ±.

SÄ±ddÄ±k Ä°ÅŸleyen, her yÄ±l yÃ¼zlerce vatandaÅŸÄ±n balÄ±klarÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ izlemek iÃ§in balÄ±k bendine geldiÄŸini, ancak bu yÄ±l Corona VirÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ± nedeniyle bunun gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini belirterek, "Her yÄ±l bu mevsimlerde uÃ§an balÄ±klarÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ izlemeye geliyorum. Bu yÄ±l ilk kez geldim ve bugÃ¼n onlarÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼ne ÅŸehit oldum. MartÄ±lar ve balÄ±klarÄ±n Ã§ekiÅŸmesi tam bir gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len diyebilirim.

Bu yÄ±l Corona VirÃ¼sÃ¼ tedbirleri kapsamÄ±nda balÄ±k bendi alanÄ±na girmek yasaklanmÄ±ÅŸ. UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda bu salgÄ±n biter ve balÄ±klarÄ±n kutsal yolculuÄŸuna hep beraber ÅŸahit oluruz. Bu baÄŸlamda balÄ±klarÄ± koruma altÄ±na alarak kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§en gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

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