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Gündem
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Muhteşem anlar! TSK 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı...

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. Bakanlık hesabından paylaşılan görüntüde F-16 uçağının Sniper Pod’una yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesaplarından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Bakanlık muhteşem görüntüleri paylaştığı mesajında ‘Hava Kuvvetlerimizin kahraman Pilotlarından unutulmayacak bir görüntü… Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı’ ifadelerini kullandı.

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