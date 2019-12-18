Muhtelif ne demek? Muhtelif nedir? Muhtelif TDK kelime anlamı

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Muhtelif sözcüğü, Osmanlı Türkçesi dönemlerinden bu yana kullanılmaktadır. Sözcüğün günümüz Türkçesinde de halen kullanımlarına rastlanır. Sözcük Arapça kökenlidir. Ve iki anlamı bulunmaktadır.

Muhtelif Ne Demektir?

Muhtelif sözcüğünün içerdiği ilk anlam "çeşitli" demektir. Bir şeyin çeşitleri, türevleri muhtelif sözcüğü ile açıklanabilir. Bu sözcük "türlü türlü" anlamına da gelmektedir.

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Bazen muhtelif nedir sorusuna sözcüğün diğer anlamı da cevap olarak verilmektedir. Sözcüğün ikinci anlamı zıt, yani birbiriyle tutmayan demektir. Genellikle birbirinden zıt olan kavramları ifade etmek için kullanılır. Birbiriyle uyumsuz olan duygu, düşünce veya somut kavramlar muhtelif sözcüğü ile açıklanmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar kullanımda olan bu sözcük Osmanlı Türkçesinde bazı tamlamalarla kullanılmıştır. Günümüzde birçok cümlenin içerisinde de kullanımına devam edilmektedir.