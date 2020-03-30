Muhtasar Ne Demek? Muhtasar Nedir? Muhtasar Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede yer alan muhtasar sözcüğü, nadir olarak değerlendirilmektedir. Özellikle söz konusu edebi metinler ya da yazılı kaynaklar olduğunda sıkça karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar kelime anlamı olarak Türkçede ‘kısaltılmış olan’ şekilde yer almaktadır. Diğer bir deyişle kısaca herhangi bir sözü veya lafı söylemek anlamına gelir. Ayrıca fazlalıkları atmak gibi bir anlam üzerinden de kullanılabilmektedir. Cümle içerisinde anlamına uygun şekilde Türkçede değerlendirmek mümkündür.

Muhtasar Nedir?

Muhtasar anlam açısından pek çok farklı şekilde değerlendirilebilen bir sözcüktür.

- Kısaltılmış olan,

- Ayrıntılı olmayan, derli toplu ve öz,

- Gösteriş ve tantanadan uzak, gösterişsiz

- Büyük kitapların tekrarları ve ayrıntılı kısımları çıkartılarak kısaltılmış hali,

Bu anlamlara uygun şekilde cümle içerisinde muhtasar kelimesi kullanılabilir.

Muhtasar TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu içerisinde muhtasar kelime anlamı ‘kısaltılmış olan’ şeklinde kullanılmaktadır. Her ne kadar gündelik yaşamın bir parçası olmasa bile, özellikle eski edebi metinlerde çok sık karşılaşılmaktadır. Böylece farklı yazılı kaynaklar ile beraber edebi metinlerde karşınıza çıktığında, bu anlam üzerinden cümleyi çok daha etkin şekilde idrak edebilirsiniz.