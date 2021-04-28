Muhtarlık kaçta kapanıyor/açılıyor? Muhtarlık çalışma saatleri 2021

Muhtarlık ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve muhtarlığın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Muhtarlık 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Muhtarlık iste muhtarın görev yaptığı yapıya denir. Muhtarlar, Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışmaktadır. Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların görev süresi 5 yıl olup; Bu süre içinde Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte almaktadır. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler.

Muhtarın başlıca görevleri, nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirmek, kanunların halka anlatılması, mahallenin sakinliğini korumak, vergi toplama işlemleri için yol göstermek, yeşil kart almaya yardım etmek, sandık seçim listelerini askıya çıkarmak, askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asmak, tebligatların iletilmesini sağlamak ve cadde sokak adları için kontroller gerçekleştirmektir.

Muhtarlık hafta içi her sabah 09:00’da açılmakta ve vatandaşlara hizmet vermeye başlamaktadır.

Muhtarlıklar genel itibariyle saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle tatili arasına girerler ve kapalıdırlar.

Mahalle Muhtarlıkları saat 17:00’de kapanmaktadır. Hizmet vermemektedir.

Birçok kişi tarafından Muhtarlıklar Cumartesi ve pazar açık mı sorusu merak edilmekte. Muhtarlıklar genel itibariyle Cumartesi ve Pazar yani hafta sonu kapalıdır. Ancak bazı muhtarlar Cumartesi günü de hizmet verirler. Acil işlemleriniz için mahalle muhtarının telefon numarasını alarak, şayet muhtarlık binasında yoksa bile aramanız durumunda işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Muhtarlıklar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

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