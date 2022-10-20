Muhtarlara ödenek müjdesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle dün Ankara’da Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası temel atma töreninde özetle şu mesajları verdi:



“Muhtar kardeşlerimize söz verdiğimiz Muhtarlar Evi’nin açılış heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel binayı, kafesi, restoranı, mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz.

KISKANACAKLAR

Bana ne diyorlardı, muhtar bile olamaz, e ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar sizin için kıllarını kıpırdatmayanlar muhtarlarımızı vaat yağmuruna tutmaya başladılar. Belki şu tabloyu da kıskanacaklar. Şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır.



Muhtarlar Günü vesilesiyle bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenlemeyle kadın muhtarlarımızla birlikte tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerde görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek.

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MUHTAR AKADEMİSİ

İçişleri Bakanlığı ve YÖK arasında yapılacak protokolle muhtarlara yönelik Muhtar Akademisi projesini hayata geçiriyoruz. Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ni muhtarlara açtık. Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz.”

BAŞ MUHTAR MÜHRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakan Soylu tarafından Muhtar mührü ve üstünde Baş Muhtar Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir mühür takdim edildi.