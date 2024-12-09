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Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı

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#İstanbul#Avcılar#Eğlence Mekanı
Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 12:52

Avcılar'da eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri incelenirken, Kurallara uymayan işletmelere ceza uygulandı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, kısa süre önce Avcılar'da 10 mahalle muhtarı ile toplantı yaparak ilçedeki sorunları dinledi. Muhtarların içkili mekanlarda yüksek sesle canlı müzik çalındığı ve çevredekilerin rahatsız olduğunu anlatması üzerine Vali Gül, Avcılar Kaymakamlığı'na yazı göndererek denetimlerin arttırılmasını istedi.

Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden oluşturulan ekipler, eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetim yapmaya başladı.

Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı

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BELGELER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Ekipler, özellikle canlı müzik yapılan mekanlarının belgelerini kontrol etti. Ayrıca son günlerde sahte içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle de çalışma başlatıldı.

Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı

Sahte içkinin yanında nargile, kapalı yerde sigara içilip içilmediği de denetlendi.

Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı

Kurallara uymayan işletmelere ceza yazılıp, uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Muhtarlar şikayet etti, İstanbul Valisi talimat verdi: Ekiplerden sıkı denetim başladı

 

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#İstanbul#Avcılar#Eğlence Mekanı

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