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Muhtarlar Günü ne zaman? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan tarih

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Muhtarlar Günü ne zaman İşte, Resmi Gazetede yayımlanan tarih

Muhtarlar Günü, bu yıl 6'ncı kez kutlanacak. Muhtarlar Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği esas ve usüller kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman kutlanıyor? İşte, 2015 yılında yürürlüğe giren bu güne dair bazı bilgiler

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Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynayan muhtarlar için, yılda bir gün Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman?

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

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