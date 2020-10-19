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Halim AKCA/BUCAK, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Muhtarlar Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

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Muhtarlar Atatürk Anıtı’na çelenk koydu
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BURDUR’un Bucak ilçesinde merkeze bağlık köy ve mahalle muhtarları Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Muhtarlar Atatürk Anıtı’na çelenk koydu
Bucak’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk töreni yapıldı. Yağmur nedeniyle önce Bucak Belediyesi meclis salonunda buluşan mahalle ve köy muhtarları daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan muhtarlar tören sonrası bir araya gelerek Azerbaycan’a destek için Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtılar.

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