Muhtarlar Akademisi

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İstanbul Valiliği, Marmara ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde İstanbul’daki toplam 961 muhtar için beş günlük eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin ilki Anadolu Yakası’ndaki 364 muhtar için 5 Ağustos’ta Marmara Üniversitesi’nde başladı ve 9 Ağustos’ta sona erdi. Avrupa Yakası’ndaki muhtarlar için düzenlenecek eğitimlerse bugün İstanbul Üniversitesi’nde başlayacak.

GÜVENLİK, AFET

Anadolu Yakası’ndaki muhtarların yüzde 90’ına yakınının katıldığı eğitimlerde muhtarlar, her gün iki saat boyunca hem üniversitedeki öğretim üyelerinden hem de İstanbul Valiliği koordinesiyle görevlendirilen yetkililerden halkla ilişkiler, güvenlik, bilgi sistemi, afet ve acil durum gibi konularda ders aldı. Eğitimin son gününde bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül de muhtarlara, “Bu süre boyunca birbirinizle tecrübe paylaşmanız ve birbirinizi görmeniz bu etkinliği yapmamızın en önemli amaçlarından biriydi” diye seslendi.

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MUHTARLIK GÖNÜL İŞİ

Akademideki eğitimlere katılan Kartal ilçesi Soğanlık Orta Mahallesi Muhtarı Hayrettin Aydın, 30 yıl polislik yaptıktan sonra geçtiğimiz seçimlerde muhtarlığa aday olup seçildi. Aynı zamanda narkotik uzmanı olan Aydın, muhtarların vatandaşla devlet arasında bir köprü olduğunu dile getirdi:

“Burada aldığımız ilk yardım, arama kurtarma ve halkla ilişkiler gibi dersler çok faydalıydı. Diğer yandan eğitimlerde diğer muhtarlarımızla da konuştuğumuzda ortak sorunlara çözüm arayışında olduğumuzu fark ettik. Temel sorunumuz mahalledeki vatandaşların oturma bilgisini görebileceğimiz bir sistemin olmaması. Örneğin bir deprem olduğunda ve bana ‘bu binada kim oturuyor’ diye sorulduğunda bu bilgiye ulaşamıyorum. Muhtarlara bu konuda yetki verilmesi gerekiyor.”