Muhtarlar AFAD gönüllüsü oluyor

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İl, ilçe ve mahalle düzeyinde başlatılan yeni yapılanmaya muhtarlar da dahil edildi. Ocak ayında pilot il olarak Samsun’da başlatılan “Muhtarlar Destek AFAD gönüllüsü oluyor” projesi kapsamında şu ana da kadar bin 754 muhtar eğitimini tamamlayarak, AFAD Gönüllüsü kimliklerini aldı. Afetler konusunda eğitim alan muhtarlar, bölgelerinde yaşanacak doğal afetlerde gönüllü olarak görev alacak.15 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes E-devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi’ne başvuru yapabiliyor.