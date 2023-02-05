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Muhtarlar AFAD gönüllüsü oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#AFAD#Muhtar
Muhtarlar AFAD gönüllüsü oluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

Başta deprem olmak üzere, çığ, heyelan, sel gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı Türkiye’de AFAD, acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için profesyonel yaklaşımın yanında “gönüllülük” çalışmalarına yönelik yeni projeler hayatta geçiriyor.

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İl, ilçe ve mahalle düzeyinde başlatılan yeni yapılanmaya muhtarlar da dahil edildi. Ocak ayında pilot il olarak Samsun’da başlatılan “Muhtarlar Destek AFAD gönüllüsü oluyor” projesi kapsamında şu ana da kadar bin 754 muhtar eğitimini tamamlayarak, AFAD Gönüllüsü kimliklerini aldı. Afetler konusunda eğitim alan muhtarlar, bölgelerinde yaşanacak doğal afetlerde gönüllü olarak görev alacak.15 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes E-devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi’ne başvuru yapabiliyor. 

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#Deprem#AFAD#Muhtar

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