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Muhtarı bacaklarından vuran sanık: Şizofreni hastasıyım, hatırlamıyorum

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#Ruhan Görgün#Muhtar#Silah
Muhtarı bacaklarından vuran sanık: Şizofreni hastasıyım, hatırlamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 10:28

Bursa'da aralarında husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün’ü (64) tabancayla bacaklarından yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Volkan Sağlıca, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, “Şizofreni hastasıyım. Ne yaptığını hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme, Sağlıca'nın akıl sağlığıyla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

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Olay, 22 Temmuz 2022’de Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde meydana geldi. Tarihi Namazgah Parkı içindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, tarafı oldukları bir dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi. Görgün bu talebi reddedince Sağlıca, yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Ruhan Görgün hastanede tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.

ELİNDE TABANCAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Volkan Sağlıca’nın olayın ardından kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı’nın arka sokağındaki Hayriye Camii’ne giderek cemaate muhtar Ruhan Görgün’ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.

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Muhtarı bacaklarından vuran sanık: Şizofreni hastasıyım, hatırlamıyorum

‘MUHTAR, BANA İFTİRA ATMIŞ’

Hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Volkan Sağlıca’nın yargılanmasına, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce başlandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Sağlıca, “Ankara’dan Bursa’ya 12 saat içki içe içe geldim. Muhtar hakkımda ‘Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor’ diye iftira atmış. Şizofreni hastasıyım. Olayın nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Olaydan yaralı olarak kurtulan Muhtar Ruhan Görgün ise “Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Volkan Sağlıca’nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine, muhtar Ruhan Görgün için de Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan kati raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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#Ruhan Görgün#Muhtar#Silah

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