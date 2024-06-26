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Muhtardan köylülere sitem... Cami hoparlöründen seslendi: Yakışmıyor böyle şeyler

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#Muhtar#Cami#Çorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 11:37

Çorum’un Alaca ilçesinde Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere sitem etti.

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İlçeye 25 kilometre mesafedeki 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün Muhtarı Muttalip Gül, aşırı su tüketimi olduğunu fark edince camiye giderek hoparlörden köylülere seslendi.

Muhtardan köylülere sitem... Cami hoparlöründen seslendi: Yakışmıyor böyle şeyler

Muhtar Gül, “Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz. İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz, burada duruyor kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor, komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık” diyerek tepki gösterdi. Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi. 

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Muhtardan köylülere sitem... Cami hoparlöründen seslendi: Yakışmıyor böyle şeyler

 

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#Muhtar#Cami#Çorum

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