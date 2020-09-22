Muhtardan hırsızlık şüphelisine suçüstü

Han Mahallesi'nde dün apartmana girmeye çalışan şüpheli V.A.'yı fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Mahalle muhtarı Yakup Doğrusöz ve mahalle halkı, polis gelmeden önce şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, daha sonra gelen polislere teslim edildi. Gözaltına alınan V.A.'nın çantasında kerpeten, el feneri, pense ve çeşitli kesici aletlere el konuldu. V.A.'nın apartmanların bodrum katlarındaki halı, bakır kazan gibi eşyaları çaldığı iddia edildi.

Muhtar Yakup Doğrusöz, "Muhtarlık binasında otururken mahalle sakinimiz muhtarlığımıza gelerek çantalı bir kişinin apartmana girdiğini söyledi. Bunun üzerine ben de binaya gittim. Sığınağa girdiğimde şüphelinin kapıyı açmak için zorladığını gördüm. Hemen üzerine atladım. Etkisiz hale getirdiğim şüpheliyi polise teslim ettik. Şüpheliden 4 mahalle sakinimiz şikayetçi oldu. İnşallah mahallemizde bir daha böyle olumsuz olaylar yaşanmaz" dedi.