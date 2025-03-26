Muhtara silahlı saldırı: Otomobiline ateş açtılar

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Kayacan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir'i otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kurşunlar aracın ön camına isabet ederken, muhtar Özdemir omuzundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor.