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Muhtara silahlı saldırı: Otomobiline ateş açtılar

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#Muhtar#Tonya#Trabzon
Muhtara silahlı saldırı: Otomobiline ateş açtılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 10:15

Trabzon'un Tonya ilçesinde seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar Mehmet Özdemir yaralandı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Kayacan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir'i otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Muhtara silahlı saldırı: Otomobiline ateş açtılar

Kurşunlar aracın ön camına isabet ederken, muhtar Özdemir omuzundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor. 

Muhtara silahlı saldırı: Otomobiline ateş açtılar

 

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#Muhtar#Tonya#Trabzon

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