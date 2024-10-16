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Muhtara sevgilisinin kızını istismardan 46 yıl

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#Konya#Murat Mızırak#İstismar
Muhtara sevgilisinin kızını istismardan 46 yıl
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

Konya Selçuklu’da evli ve 1 kız çocuk babası muhtar Murat Mızırak’a (54), birlikte yaşadığı ve ‘swinger’ partilerine katıldığı Meral A.’nın (48) kızı S.A.’ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

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Mızırak ve Meral A. gözaltına alındı. Murat Mızırak’ın telefonundaki incelemede S.A. ile cinsel içerikli fotoğraf ve videolar bulundu. S.A. ifadesinde Murat Mızırak’ın istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. Anne Meral A. ise “Mızırak ile ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok” dedi. Muhtar Murat Mızırak ise S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, “Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti” dedi. Muhtar Mızırak ve anne Meral A. tutuklandı.

ANNEYE DE 39 YIL HAPİS

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, mahkeme indirim uygulamadığı anne Meral A. ve muhtar Murat Mızırak’a, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30’ar yıl, ‘Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması’ ndan 9 yıl 4 ay 15’er gün, Mızırak’a ‘Müstehcenlik’ suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.                                 
 

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#Konya#Murat Mızırak#İstismar

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