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Muhtara kaçak elektrik cezası şoku: Abonesi olmayan hanenin cezası ona kesildi

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#Diyarbakır#Kaçak Elektrik#Ceza
Muhtara kaçak elektrik cezası şoku: Abonesi olmayan hanenin cezası ona kesildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 13:32

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aboneliği bulunmayan bir evde 'kaçak elektrik' kullanıldığını tespit eden enerji şirketi, 25 bin TL'lik cezayı Muhtar Adnan Özaykan adına düzenledi. Özaykan duruma tepki gösterirken, enerji şirketi yetkilileri konuyu araştırdıklarını söyledi.

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Silvan ilçesi kırsal Karahacı Mahallesi'nde aboneliği bulunmayan bir evde 'kaçak elektrik' kullanıldığını tespit eden enerji şirketi, 25 bin TL'lik cezayı Muhtar Adnan Özaykan adına düzenledi.

'KÖYDE HİÇ KİMSESİ YOK'

Muhtar Özaykan, "72 numaralı evde oturuyorum ve adresim burasıdır. Kaçak ekipleri benim köyüme gelmiş. Bana ait olmayan 75 numaralı hane sahipsizdir. Evin sahibi 1990'lı yıllarda vefat etmiş ve köyde hiç kimsesi yok. Hane de bu şekilde kalıyor. Kaçak ekipleri, bu hane için benim adıma 25 bin TL ceza kesmişler. 75 numaralı hanenin abonesi yok. Numara ve isim üzerine bana ceza kesmişler. Bunu kabul etmiyorum ve hukuki yollara başvurup hakkımı arayacağım. Bana ait olmayan cezayı ödemek zorunda değilim" dedi.

Muhtara kaçak elektrik cezası şoku: Abonesi olmayan hanenin cezası ona kesildi

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VİDEOYA GÖRE EV BOŞ DEĞİL

Enerji şirketi yetkilileri ise 75 numaralı evde abonesiz kaçak kullanım tespit edildiğini, mevzuata uygun olarak gerekli yasal işlem yapıldığını ancak kaçak tutanağının neden Muhtar Özaykan'a gönderildiği konusunun araştırıldığını söyledi. Yetkililer, ayrıca kaçak kullanım tespitinde çekilen videoda; evin boş olmadığının, evde yaşayanların bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

Muhtara kaçak elektrik cezası şoku: Abonesi olmayan hanenin cezası ona kesildi

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#Diyarbakır#Kaçak Elektrik#Ceza

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