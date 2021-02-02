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Gündem
Kadriye GÜLSOY/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Muhtar, köy içindeki karlı yolları traktörüyle açıyor

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Muhtar, köy içindeki karlı yolları traktörüyle açıyor
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SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca, köy içerisinde yollarda oluşan kar birikintilerini kendi traktörünü kullanarak açıyor.

Gürün ilçesine 11 kilometre mesafede bulanan Bahçeiçi köyünde, kar yağışı sonrası kapanan yol Özel İdare ekiplerince açıldı. Ancak iş makinelerinin giremediği köyün içindeki dar yolları köy muhtarı Arif Koca, traktörünün arkasına taktığı küreme bıçağı ile açarak ulaşımın rahatlamasını sağladı.

Her zaman köy halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştığını belirten Koca, "Bu yıl kar yağışı çok oldu. İlçemiz Özel İdare ekipleri ana yolları açtılar sağ olsunlar. Köyümüzün sokaklarına greyder sığmadığı için, Özel İdaremize ve Kaymakamlığımıza katkı sağlamak için ben de kendi imkânlarımla ara yolları, iş makinelerinin giremediği yolları traktörle açmaya çalışıyorum" dedi.

Muhtar, köy içindeki karlı yolları traktörüyle açıyor

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