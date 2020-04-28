Van'Ä±n Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esinde bir mahalle yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda karantinaya alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Salahane Mahallesi'nde il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen bir kiÅŸininÂ koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â Â Â Â

Bu nedenle 316 hane 1316 nÃ¼fuslu mahallenin Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â Â Â Â Â

"Mahalle muhtarÄ± Ali RÄ±za YÄ±ÄŸrap 'gÃ¶revlilere yardÄ±m etmemek, gÃ¶revi ihmal' suÃ§larÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã‡aldÄ±ran KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizde BaÅŸkale ilÃ§esine baÄŸlÄ± Belliyurt, IlÄ±cak, EsenyamaÃ§, Ã–rmetaÅŸ mahalleleri, GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§emizin GÃ¼nbaÅŸÄ±, Ã–veÃ§li mahalleleri, Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esi Salahane Mahallesi, Ä°pekyolu ilÃ§esi BostaniÃ§i Mahallesi 1, 2, 3 ve 4. sokaklar, CevdetpaÅŸa Mahallesi SelÃ§uklu Sokak'ta bir apartman, Selimbey Mahallesi ÃœÃ§evler Caddesi'nde bir bina, Selimbey Mahallesi DabbaÄŸoÄŸlu Sokak'ta karantina uygulamasÄ± devam etmektedir."Â Â Â Â Â

Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esine baÄŸlÄ± ZÃ¼lfÃ¼bulak Mahallesi'nde karantina uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, kentte 34 bin kiÅŸinin gÃ¶zlem altÄ±nda tutulduÄŸu, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 220, taburcu olan hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n 127, entÃ¼be durumda da bir hastanÄ±n bulunduÄŸuna yer verildi.Â Â Â Â Â

AÃ§Ä±klamada, koronavirÃ¼s nedeniyle 6 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.Â Â Â Â Â

