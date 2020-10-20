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Gündem
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

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Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy (60), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Ramazan Çalışkanı (63) kazara av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
Olay, köye 2 kilometre mesafedeki Küçük İkizcetepe mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy, sabah saatlerinde arkadaşı Ramazan Çalışkan ile birlikte domuz avına çıktı. Gürsoy, püren bitkilerinin arasında ses duydu ve domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Ancak, yanına gittiğinde ateş ettiği kişinin arkadaşı Ramazan Çalışkan olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Ömer Gürsoy gözaltına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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