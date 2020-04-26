Muhtacın 15 liralık iftar yemeğine siber saldırı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan’da “www.iftarver.com” internet adresi üzerinden 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi her bir vatandaş için iftar menüsü satın alınabilen “Bir iftar da benden” isimli bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Kampanyayı düzenleyen ABB’ye bağlı BELPA A.Ş., kısa süre içerisinde büyük ilgi gören kampanyanın internet sitesinin 24 Nisan’da yoğun olarak siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Dün saat 14.00 itibarıyla sipariş alınan iftar paketi sayısının 200 bini geçtiğinin belirtildiği açıklamada özetle şöyle denildi:

GECİKMELER YAŞANABİLİR

“Sitemiz mübarek ramazan ayının ilk gününde siz değerli vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve desteği sayesinde yaklaşık 10 milyon görüntülenme sayısına ulaşmıştır. Sizler bir aileye daha sıcak iftar yemeği ulaşsın gayretinde bir yoğunluk oluştururken, kötü niyetli birileri de sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadırlar. 24 Nisan saat 21.00’e kadar 15.891 hayırsever vatandaşımızdan, 101.847 iftar menüsü siparişi alınmıştır. Yaklaşık 25 bini sanal pos kuyruğunda beklemekte ve periyodik olarak sisteme işlenmektedir. Yoğun talepler karşısında kuyruktaki siparişlerin işlenmesi hususunda gecikmeler yaşanabilmektedir. Ramazanın ilk gününde 12.378 vatandaşımıza sıcak iftar mönüleri hayırsever vatandaşlarımız adına imzalı teslim tutanağı karşılığında teslim edilmiştir. Dağıtımlar talep sıralamasına göre yapılmaktadır. Faturalarınız e-posta adreslerinize, teslimat mesajları da telefonlarınıza sistem yoğunluğuna göre gönderilmeye devam etmektedir.

Bağışlanan iftar yemekleri BELPA Mutfağı’nda hazırlanıyor ve kağıt toplayıcısı aileler, 65 yaş üstü ve yemek yapacak kimsesi olmayan vatandaşlara ulaştırılıyor.

GENİŞLEYECEK

Yarından itibaren üretim ve lojistik ağımızı genişleterek günde 25 binden fazla vatandaşımızın evine sıcak iftar mönülerini sizler adına teslim ediyor olacağız. Teslim edilen her iftar paketinde, ‘Bu iftar mönüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir’ ibaresi bulunacaktır.”

YÜZ BİNLERCE KİŞİ GİRMİŞ GİBİ

ABB yetkilileri, saldırının “DDoS saldırısı” olarak bilinen yöntemle yapıldığını söyledi. Yetkililer, “Aynı anda siteye yüz binlerce kişi girmiş gibi saldırı düzenleniyor. Site komple çökmedi ancak işlem yapamaz hale geldi. Şu anda sıkıntı yok, 5 dakikada bir verilen sipariş sayısı da güncelleniyor” dedi.