Muhsin Yazıcıoğlu’na 17’nci yıl anması

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 07:00

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 17’nci yıldönümünde Ankara’daki mezarı başında anıldı.

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte yaşamını yitiren Yazıcıoğlu için Tacettin Dergâhı’ndaki mezarı başında yapılan anma törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer ile sevenleri katıldı. Destici’nin Yazıcıoğlu’nun kabrine gül bırakmasının ardından Kuran’ı Kerim okundu ve dua edildi.

KKTC’DEN TOPRAK

Kıbrıs Şehitliği’nden getirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve toprak da Yazıcıoğlu’nun mezarına bırakıldı. Mustafa Destici yaptığı açıklamada, “Şehadetinin 17’nci yıldönümünde kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Son nefesine kadar davası ve ülküsü uğrunda mücadele etti, şehit oldu. O bir şehittir, Cenabıhak şehitliğini kabul eylesin. Biz bu dünyada son nefesine kadar şehit liderimizle birlikte olduk, onun yanında durduk. Ahirette inşallah birlikte olacağımıza da inanıyoruz” dedi. 

ERDOĞAN: MÜSTESNA BİR YERİ VAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 17’nci yıldönümünde andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
