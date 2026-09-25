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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 16 ildeki operasyonda 33 gözaltı

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#Muhsin Yazıcıoğlu#Helikopter Kazası#Adalet Bakanlığı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 16 ildeki operasyonda 33 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 10:39

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayına ilişkin soruşturmada 16 ilde operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 firarinin ise arandığını duyurdu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT desteğiyle yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında düğmeye basıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarını yanlış yönlendirdikleri ve kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri değerlendirilen 47 şüpheliye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 kişi yakalandı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 16 ildeki operasyonda 33 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz!

“Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 16 ildeki operasyonda 33 gözaltı

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

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Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

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Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.”

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#Muhsin Yazıcıoğlu#Helikopter Kazası#Adalet Bakanlığı

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