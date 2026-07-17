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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Muhsin Yazıcıoğlu#Soruşturma#Ankara
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 09:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’unun tutuklandığını, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama

27 KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27’sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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19 TUTUKLAMA

Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19’u hakkında tutuklama, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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