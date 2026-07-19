Muhsin Yazıcıoğlu kazasında FETÖ’nün parmak izi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Karayakup sırtlarında düşmesiyle ilgili Ankara Başsavcılığı’nca derinleştirilen soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilere sorgularında dikkat çeken sorular yöneltildi.

SONİK PATLAMAYLA MI DÜŞÜRÜLDÜ

Olay günü uçuş yaptığı tespit edilen F-16 pilotu Ahmet Turan’a “FETÖ talimatı doğrultusunda alçak uçuş yaparak helikopter yakınında sonik patlama gerçekleştirdi ve helikopterin düşmesini sağladı” iddiası yöneltildi. Turan, “Sonik patlamanın bir helikopterin düşmesine sebep olabilmesi imkânsızdır” dedi. Hakkında adli kontrol kararı uygulanan şüpheli F-16 pilotu S.K. ise “Başka bir hava aracının kendisine yakınlaşarak helikopteri düşürmesi imkânsızdır” diye konuştu.

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PİLOT EŞİNİN ÖRGÜT BAĞLANTISI

Tutuklanan F-4 pilotu Ali Armağan ise “Sonu 05 50” ile biten bir hat üzerinden FETÖ’nün TSK imamının kullandığı hat ile 152 kez irtibat kurduğunun tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine “Eşim Şerife Armağan’ın kullanımında olan hat, babası S.Ü.’nün üzerine kayıtlıydı” dedi. “2009 Mart ayında Mustafa Özcan, Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer), Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Enver Altaylı” gibi isimlerle toplantı yaptığı iddialarını ise yalanladı. Tutuklanan Şerife Armağan’a da FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen, örgüt lideri Fetullah Gülen’in yazdığı “Kalbin Zümrüt Tepeleri” isimli kitapta parmak izinin tespit edildiği ve mahrem imamlardan Mehmet Sarıbal ile telefon irtibatının bulunduğu hatırlatıldı. Şerife Armağan Sarıbal, Öksüz’ü tanımadığını öne sürdü.

KAZA KIRIM EKİBİNE ÇALINAN GPS SORULDU

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- Soruşturma kapsamında savcılığın üzerinde durduğu bir diğer konu ise düşen helikopterden çalındığı iddia edilen “ARGUS 5000 CE” ve “SKYMAP IIIC” model GPS cihazlarına ilişkin oldu. O dönem sivil kaza kırım ekibinin başında olan Feridun Seren, “FETÖ talimatları doğrultusunda olayın aydınlatılmasını engellemek amacıyla helikopterden teknik cihazları sökülmesini sağladıkları” iddiasını kabul etmedi. Askeri kaza kırım ekibinin sorumlusu olan ve tutuklanan emekli Albay Ebubekir Semih Yüksekkaya ise “Bu iki cihazın haricinde TC-HEG tescilli helikoptere ait dönüş kayış müşiri, TEM ekiplerinin KSK heyetinin odalarında yaptığı aramada ele geçirilmiştir” dedi.

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İSTİHBARATÇI POLİS: YERİ TESPİT EDİLDİ AMA GİDİLMEDİ

- FETÖ ile irtibatı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan, FETÖ soruşturmalarında gizli tanık olduğunu beyan eden, daha sonra ise İsrail ajanı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan eski Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi polis memuru İsmail Kaya, helikopterin düşmesinden hemen sonra İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli memur İlyas Uçar’ın kazanın meydana geldiği yeri 1.5 kilometreye kadar netlikle tespit ettiğini ancak kimsenin gitmediğini ileri sürdü.