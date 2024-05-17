Muhsin Şentürk Yeni Yargıtay Başsavcısı

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Şentürk, dört yıl boyunca Başsavcı olarak görev yapacak. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa ve Yargıtay Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Şentürk’ü seçtiği belirtildi.

BAŞKAN ADAYIYDI

Bekir Şahin, 2020’de 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Şahin’in görev süresinin haziranda dolacak olması nedeniyle 13 Mayıs’ta seçim yapılmıştı. Adaylardan Muhsin Şentürk, Yargıtay’da 37 tur süren başkanlık düğümünün çözülmesinde etkili olmuştu. Şentürk, 36. turda Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekilerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na aday olmuştu. 8 adayın katıldığı seçimde Şentürk oylamada ikinci sıradaydı.

AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU

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Muhsin Şentürk, Gezi davası nedeniyle cezaevinde olan TİP milletvekili Can Atalay’ın başvurusunda “ihlal kararı” veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin başkanıydı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kasım 2023’te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusunda, Atalay kararını veren AYM’yi “yetkisini aşmak”la suçlamıştı.