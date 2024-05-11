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Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

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#Yargıtay#8 Mayıs#Muhsin Şentürk
Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri çıkmaza girdi.

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8 Mayıs’ta gerçekleştirilen 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamazken 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi. Şentürk yaptığı açıklamada, “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay’ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum” ifadesini kullandı. Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Başkanlık seçiminin 36. turu 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 36. tur oylamada, Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

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#Yargıtay#8 Mayıs#Muhsin Şentürk

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