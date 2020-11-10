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Ceren DENİZ / ANTALYA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Muhittin Böcek'ten iyi haber: Normal servise alındı

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Muhittin Böcek'ten iyi haber: Normal servise alındı
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Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün normal servise alındı.

CHP’li Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu kötüye gidince de 7 Eylül’de yoğun bakıma alınarak uyutuldu. 25 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Muhittin Böcek yapay akciğere bağlandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, yaptığı açıklamada, Böcek’in yataklı servise alındığını duyurdu. Böcek’in tedavisine aynı ciddiyetle devam edileceğini vurgulayan Terzioğlu, “Tamamen risk ortadan kalkmamıştır, yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz, en kısa sürede başkanımızın tam şifayla sağlığına kavuşmasıdır” dedi.

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