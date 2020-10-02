HATAY BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ,ÂkoronavirÃ¼s tedavisinin ardÄ±ndan akciÄŸerlerindeki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle Akdeniz Ãœniversitesi Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek'i ziyaret etti. BaÅŸkan BÃ¶cek'in durumda iyi geliÅŸmeler olduÄŸunu belirten SavaÅŸ, â€œEnfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uÄŸramÄ±ÅŸ. AkciÄŸerdeki dejenerasyon da inÅŸallah yerini yenilenmeye bÄ±rakÄ±r, baÅŸkanÄ±mÄ±z hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde toparlar" dedi.

Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Akdeniz Ãœniversitesi Hastanesi'ni dÃ¼n gece ziyaret etti. BaÅŸkan BÃ¶cek'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi alan BaÅŸkan SavaÅŸ, geliÅŸmelerin umut verici olduÄŸunu sÃ¶yledi. Demre Belediye BaÅŸkanÄ± Okan Kocakaya'nÄ±n da hazÄ±r bulunduÄŸu ziyarette Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili Mehmet HacÄ±arifoÄŸlu ve BaÅŸkan BÃ¶cek'in aÄŸabeyi Åžadi BÃ¶cek ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸkan SavaÅŸ, tedavi sÃ¼recinin baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Ä°YÄ° GELÄ°ÅžMELER VAR

AynÄ± zamanda klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanÄ± olan Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ hastane ziyareti sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œBaÅŸkan BÃ¶cek'in aÄŸabeyiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ä°yi geliÅŸmeler olduÄŸunu sÃ¶yledi. Enfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uÄŸramÄ±ÅŸ. AkciÄŸerdeki dejenerasyon da inÅŸallah yerini yenilenmeye bÄ±rakÄ±r, baÅŸkanÄ±mÄ±z hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde toparlar. Bir an Ã¶nce BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± aramÄ±zda gÃ¶rmek istiyoruz" dedi.

KRÄ°TÄ°K SÃœREÃ‡ DEVAM EDÄ°YOR

Akdeniz Ãœniversitesi BaÅŸhekimliÄŸi'nden BaÅŸkan BÃ¶cek'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€œAntalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Sn. Muhittin BÃ¶cek'in yoÄŸun bakÄ±mdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. AlanlarÄ±nda yetkin klinisyen Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerimiz, modern tÄ±bbÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± kullanarak hastamÄ±zÄ±n takibini yoÄŸun ve eksiksiz bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmektedir. HastamÄ±zÄ±n kritik sÃ¼reci devam etmekle birlikte son 24 saat iÃ§erisinde olumsuz bir geliÅŸme yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.

UYANDIRMA Ã‡ALIÅžMALARI

YoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi gÃ¶ren BaÅŸkan BÃ¶cek'in dÃ¼n gece saatlerinde yavaÅŸ yavaÅŸ uyandÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, solunum kaslarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesi iÃ§in zamana ihtiyacÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.