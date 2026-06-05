Muhittin Böcek’ten ek ifade: Özel istedi Zeyrek’e 950 bin euro verdim

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, dosya kapsamında ek ifade verdi. Böcek ifadesinde, adaylık sürecinde Ankara’ya gittiğini belirterek şunları söyledi: “Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 1 Ocak 2024 tarihinde Antalya’dan Ankara’ya yanıma geldi. Oğlum, Özgür Özel’in talimatı ile Veli Ağababa’nın araması neticesinde 1 milyon Euro’yu teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti. Parayı kime teslim ettiğini bilmiyorum.

BİZZAT MANİSA’YA GİTTİM

Özgür Özel’in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024’te Özgür Özel’in memleketi olması ve genel başkan olması sebebiyle ‘adaylığıma da katkısı olur’ düşüncesiyle Manisa’ya gittim. Özgür Özel, bana Ferdi Zeyrek’e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa’ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin Euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir. Çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı.

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ÇANTA İÇİNDE TESLİM ETTİM

Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin Euro bulunan çantayı koydum. Parayı verdiğim esnada sadece Ferdi Zeyrek vardı.” Böcek, “Özgür Özel’in talebi ile seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığı”nı da öne sürdü.