Muhittin Böcek’ten ağır sitem: Acı gerçekle yüzleştim

Yaklaşık 4 ay koronavirüs tedavisi görüp 8 Aralık’ta görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisindeki bazı gruplara yönelik sitem dolu bir mesaj yayımladı. Antalyalılardan aldığı güçle hastalıkla savaştığını belirten Başkan Böcek’in mesajı şöyle:

“Sevgili Antalyalılar. Değerli hemşehrilerim. Kıymetli dostlarım. Ben Muhittin. Uncalı’da doğan köylü çocuğu Muhittin. Tarlalarda traktör üstünde alın teri akıtan, minibüs şoförlüğünden ticarete uzanan ekmeğini kazanma yolculuğunda, emeğiyle yürümüş Muhittin. Sizleri; çeyrek yüzyılı aşan siyasi hayatım ve CHP çatısı altında hizmet verdiğim 18 yıl boyunca, duyduğunuz güvene ve verdiğiniz sorumluluğa hiç ihanet etmemiş olmanın huzuru ve mutluluğuyla selamlıyorum. Sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola aldırdı hayat ve ayrı kaldım sizlerden. 3.5 ay yine sizlerden aldığım güçle savaştım o hastalıkla.

ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİM

Hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim. 18 yıldır çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı. Ama ben, yine aynı Muhittin’im. Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Size ve Antalya’mıza hizmete devam edeceğim.”