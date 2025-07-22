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Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Güncelleme Tarihi:

#"Rüşvet" Soruşturması#Muhittin Böcek#Tutukluluk
Muhittin Böcekin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:01

"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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#"Rüşvet" Soruşturması#Muhittin Böcek#Tutukluluk

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