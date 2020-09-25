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DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama

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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
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Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği, hastanın solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edildiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden dün gece saat 22.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek 24 Eylül saat 22.30'da hastanemize takip ve tedavisi yapılmak üzere nakil edilmiştir. Hastamızın ilk değerlendirmesinde Covid enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görülmüştür. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir" denildi.

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