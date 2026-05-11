Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi ortaya çıktı | 'Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağbaba aradı, babam 'gereğini yap' dedi'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuran Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek, dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak Antalya Adliyesi'ne getirildi.

İFADE İŞLEMLERİ 8.5 SAAT SÜRDÜ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Dün saat 12.00'de adliyeye gelen Böcek ile oğlunun saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri, saat 03.00'e kadar sürdü.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde; dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

'GEREĞİNİ YAP'

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istediğini öne sürdü. Durumu babasına bildirdiğini aktaran Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in de 'Gereğini yap' dediğini kaydetti. Gökhan Böcek, parayı bir aracı üzerinden Ağbaba'ya teslim ettiğini ifade etti.

POŞET İÇERİSİNDE 200 BİN DOLAR

Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde, babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Gökhan Böcek, "Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik" dedi.

'OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR'

Muhittin Böcek ise ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemde bulunduğunu kaydetti. Adaylık sürecinden bir süre önce oğlunun yanına gelerek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini söylemesi üzerine 'Sen gereğini yap' dediğini ifade etti. Muhittin Böcek, "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dedi.

"TALEPLERİ KARŞILAYIN TALİMATINI VERMİŞTİM"

Yine Gökhan Böcek'in, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, "Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim" diye konuştu.