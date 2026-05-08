Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’ten Özgür Özel ve Veli Ağbaba iddiası: Adaylık 1 milyon avro

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Gökhan Böcek, ifadesinde Veli Ağbaba'yla bir proje lansmanında karşılaştıklarını, onun dışında yüz yüze görüşmediğini ancak bahsettiği konudan dolayı kendisini aradığını söyledi.

Bu görüşmeden yaklaşık 10-15 gün sonra Ankara'ya gittiğini, Genel Merkez'de ismini bilmediği bir kişiye para teslim ettiğini aktaran Böcek, bu kişinin Ağbaba'yı aradığını, kendisiyle konuşturduğunu beyan etti.

Şüpheli Böcek, "Babam daha önce 'Genel Merkez'in maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol.' demişti. Veli Ağbaba seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon avro yardımda bulunmamı istedi. Paranın niçin istendiğini sordum. Bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu söyledi, 'Adaylık ücreti gibi düşün.' dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bana bir şey söylemedi. Ankara'ya gittiğimde genelde Marriott ya da Sheraton Otel'de kalıyordum. Buradan kayıtlarım temin edilebilir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Şüpheli Gökhan Böcek'e, "Rıdvan G'nin Manavgat'ta bulunan L. isimli oteldeki hisselerini sattığı, hisselerine karşılık aldığı paranın Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi için 2023'ün Eylül veya Ekim aylarında kendisine teslim edildiği ve bu paranın daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teslim edilmek üzere verildiği" iddialarına dair sorular da yöneltildi.

Böcek, Rıdvan G'nin ortaklıktan ayrılmasının sebebini bilmediğini anlatarak, kendisinden para almadığını ifade etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde de kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle cevap verdiğini belirten Böcek, "Adaylık sürecinde 15-20 milyon dolar olarak bahsedilen parayı vermedim. Bu iddialar doğru değildir. '1 milyon avro verdiğim, bu parayı benden kimin ve niçin istediği' hususunda bildiklerimi anlattım. Uçak ve otel kayıtlarım da beyanlarımın doğruluğunu ortaya koymaktadır." şeklinde beyanda bulundu.

Haberin Devamı

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Öte yandan Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 Mayıs'ta "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında ifade verdi.

Böcek, ek savunma talebinde bulunduğunu, kendisine sorulacak sorulara samimi şekilde cevap vereceğini, başsavcılık veya hiçbir kişi ve kurum tarafından talep ve baskı olmadığını, özgür iradesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Sanık Böcek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk ifadesinin 21 Ağustos 2025'te alındığını aktararak, şöyle devam etti:

"O ifademde tek seferde 20 milyon dolar alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiğim iddiası vardı. Bu iddiaları ben ifademde kabul etmemiştim. Bu ifadeden sonra aynı soruşturma numarasıyla belediye çalışanlarıyla ilgili İstanbul'da bir operasyon yapıldı. Bu soruşturmadaki iddialar kapsamında Yasin Yellice, Aydın Günaydın, Cem Oğuz, Özer Uygun, Buse Korkutelmalıoğlu isimli şahıslar gözaltına alınmıştı ve tutuklanmışlardı. Üç gün önce de eşim Zuhal Böcek, Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermek iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Manisa ilinde Özgür Özel'e verildiği iddia edilen 20 milyon dolar ve eşimin Ekrem İmamoğlu'na verdiği iddia edilen rüşvet iddialarının tamamı asılsızdır."

Haberin Devamı

Buna karşılık tam tarihini hatırlamamakla birlikte 5-20 Ocak 2024'te Ankara'ya gittiğini belirten Böcek, "Gitme nedenim Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından bizzat şahsım aranmıştır. Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon avro verilmesi istendi." ifadelerini kullandı.

Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babası Muhittin Böcek'in kendisine "Genel Merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin" şeklinde konuştuğuna işaret eden Böcek, "Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon avro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım. (Bu parayı bize seçim çalışmaları döneminde yardımcı olan özel şahıslar gönüllü olarak vermişlerdir.) Ben Veli Ağbaba'yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon avro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezine gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler. Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba'yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım. Daha sonra kimseyle veya genel merkezle görüşmedim." şeklinde beyanda bulundu.

Haberin Devamı

Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi tarafından 1 milyon avro haricinde daha başka zamanlarda para istenilip istenmediğini bilmediğini savundu.

"BÜYÜKŞEHİRE ADAY YAPIYORUZ, BİR DE YARDIM MI YAPACAĞIZ?"

Yine seçim döneminde Veli Ağbaba'nın kendisini arayarak otobüs alınmasını istediğini anlatan Böcek, şunları kaydetti:

"Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Genel Merkezce daha önceki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye seçimleri için ve diğer belediye seçimleri için belediyelere yardım yapılıyordu. Ancak 2024 yılındaki yerel seçimlerde babam Muhittin Böcek'in aday olduğu seçimde Genel Merkez bize maddi destekte bulunmadı. Daha önceki seçimlerde destek sağlanıyordu. Bu seçimde yardım yapılmadı. 'Zaten sizi büyükşehire aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız?' şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu."

Haberin Devamı

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde resmi bir görevinin olmadığını belirten Böcek, ancak bir aile bireyi olarak babasına destek olmak amacıyla yanında bulunduğunu aktardı.

"8 AYDIR CEZAEVİNDESİN, BU YAPTIĞIN YAKIŞIK ALMAZ"

Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vereceği bilgisinin basında yer alması üzerine partili kişiler ve milletvekillerinin kendisiyle cezaevinde görüşmek istediğini anlatarak, "Bu görüşmeleri kabul etmedim. Ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı benimle cezaevinde görüşmeye geldi ve görüştüm. Bu görüşmede bana '8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz' şeklinde ifadelerde bulundu. Ancak ben kararımı değiştirmedim." ifadelerini kullandı.

Böcek, ifadesinde belediye seçimlerinde resmi görevi olmamakla birlikte reklam ajanslarının ödemelerini ve diğer ödemeleri kendisinin yaptığını aktardı.

Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon avro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandığını tekrarlayan Böcek, şu şekilde beyanda bulundu:

"Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim. 1 milyon avronun kaç parça halinde toplandığını hatırlamıyorum. Bu paranın adaylık süreci için istendiği tarafıma söylendi. Başka bir nakdi yardım götürmedim. 20 milyon dolar verildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. Antalya’dan havaalanına nasıl gittiğimi ve Ankara’da ulaşımı hatırlamıyorum. Ben bu beyanımı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi talep ediyorum. Başka ekleyecek hususum yoktur."

AĞBABA'DAN YAZILI AÇIKLAMA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanların gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibaret olduğunu savundu.

Ağbaba, Gökhan Böcek'le herhangi bir ilişkisi ve irtibatının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara’ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını, Genel Merkez’e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, 'parça parça, ondan, bundan' topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir."