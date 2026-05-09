Muhittin Böcek’in oğlu ‘etkin pişman’: 1 milyon Euro iddiası

Böcek ifadesinde, “Belediye seçimlerinde resmi görevim olmamakla birlikte reklam ajanslarının ödemelerini ve diğer ödemeleri ben yapıyordum. Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim. 1 milyon Euro’nun kaç parça halinde toplandığını hatırlamıyorum. Bu paranın adaylık süreci için istendiği tarafıma söylendi. dedi.

Böcek ifadesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca veya başka hiçbir kişi ve kurum tarafından hiçbir talep ve baskı olmadığını, kendi özgür iradesiyle ifade vermek için başvurduğunu belirtti.

‘ÖZKAN YALIM DA İTİRAFÇI’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gökhan Böcek ile bir ilişkisinin ve irtibatının olmadığını söyledi. Ağbaba, “Hayatım boyunca Gökhan Böcek’i tanımadım” dedi. Bu arada rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da itirafçı olduğu ve savcılığa ifade verdiği belirtildi.